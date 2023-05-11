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Oy kullanmaya gidiyorlar! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği!

Oy kullanmaya gidiyorlar! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği!

İstanbul'da seçmen kaydı başka kentlerde olan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketliliğe yol açtı.

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Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimlerde memleketlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar, İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Bu nedenle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik yaşandı.

Balıkesir’e oy kullanmaya giden Aynur Baştürk, “Oyumu kullanmaya Balıkesir Edremit’e gidiyorum. Bir oy bir oydur diyorum. O nedenle oy kullanmak için gidiyorum. Herkesin oy kullanması gerektiğini düşünüyorum. Memleketimiz için hayırlı olsun diyorum” dedi.

“Ben 67 yaşındayım, gaziyim”

Oyunu memleketinde kullanacak olan gazi Hayrettin Korkmaz, “Oyumu kullanmak için Siirt'in Baykan Yarımca köyüne gidiyorum. Dinimize, milletimize hayırlısı hangisiyse seçimi o kazansın. Ben 67 yaşındayım, gaziyim. Allah hayırlısını versin. Hangisi dinimize hayırlısı ise seçimi o kazansın” diye konuştu.

“Oy atmayanın düşüncesi yoktur”

Oy kullanmanın önemine dikkat çeken Mehmet Nihat Yüksek, “Ben de Siirt’e gidiyorum. Bir oy bir oydur. Oy atmayanın düşüncesi yoktur. Sen oyunu at ama kime atarsan ona at” ifadelerini kullandı.

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