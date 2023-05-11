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“Gazze Şeridi’nden İsrail'e 507 roket fırlatıldı”

“Gazze Şeridi’nden İsrail'e 507 roket fırlatıldı”

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi’nden İsrail mevzilerine 507 roket ve havan topu fırlatıldığını açıkladı.

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İsrail Savunma Kuvvetleri’nden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nden sınıra 507 roketin fırlatıldığı ve 368 merminin atıldığı ve Hava Savunma Sistemleri’nin roketlerin 154’ünü ve atılan mermilerin yüzde 95’ini engellediği belirtildi. Ordu’nun yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Hareketi’nin 158 bölgeye saldırılarda bulunduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, salı günü sabah saatlerinden bu yana düzenlenen İsrail saldırıları sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 76 kişinin yaralandığını açıkladı. Bina ve tesisler de büyük hasar gördü.

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