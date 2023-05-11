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Bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayet anı kamerada: Saniyeler içinde yere yığıldı!

Bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayet anı kamerada: Saniyeler içinde yere yığıldı!

AFYONKARAHİSAR'da 27 yaşındaki gencin bıçaklı kavgada öldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ölen şahsın bıçak darbesini aldıktan sonra sadece birkaç saiye ayakta kalabildiği ardından bayıldığı görülüyor.

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Olay, geçtiğimiz 7 Mayıs gecesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte yaşanan tartışmadan çıkan kavgada Ömer T. (27); A.Ü. (17) ve G.E. (17) isimli şahısların bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olaydan sadece birkaç saat sonra A.Ü. ve G.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıslar ifadesinde ise akşam saatlerinde çalıştıkları Organize Sanayi Bölgesindeki iş yerinden izin alarak gezmek üzere bölgeye geldiklerini ifade etti. Ardından bir büfeden alkol aldıklarını ve bir parkta içtikten sonra olayın gerçekleştiği yere otobüse binmek için gittikleri sırada Ömer T.’nin kullandığı aracın G.E.’ye çarpmak üzereyken durduğunu, bu sebeple G.E. ile Ömer T. arasında küfürleşme olduğunu söyledi.

Ömer T.’nin araçtan inmesi üzerine aralarında kavga çıktığını söyleyen şüpheliler, sonrasında ise A.Ü.’nün kavga esnasında belinde taşıdığı bıçağı Ömer T.’ye sapladığını ve bıçağı maktulun üzerinden çekmeden kaçtıklarını belirttiler.

Önce bıçakladılar sora kaçtılar

Olayın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde yaya yolu üzerinde duran A.Ü. ve G.E.’ye saldırdığı ardından şahıslar arasında kavga çıktığı görülüyor. Sonrasında ise şüphelilerden A.Ü’nün belinde taşıdığı bıçağı çekip Ömer T.’nin sağ göğüs kısmına yan tarafından saplayarak kaçtıkları görüldü. Bıçak darbesini alan Ömer T., ise birkaç saniye ayakta durduktan sonra yere yığıldı.

Öte yandan, Ömer T.’ye bıçaklandıktan sonra çevredekilerinde yardım etmeye çalışmaları ise dikkatlerden kaçmazken, tutuklanan şahısların ise Türk vatandaşları oldukları öğrenildi.

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