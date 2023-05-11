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İş arayanlar dikkat! 492 sözleşmeli personel alınacak işte başvuru tarihleri

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İş arayanlar dikkat! 492 sözleşmeli personel alınacak işte başvuru tarihleri

 Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 492 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular, 11-25 Mayıs arasında elden alınacak.

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KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, biyolog, büro personeli, destek personeli, diğer teknik hizmet personeli, diğer sağlık personeli, diyetisyen, ebe, eczacı, fizyoterapist, hemşire, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, psikolog, sağlık fizikçisi, sağlık teknikeri, tekniker, teknisyen ve veteriner hekim olmak üzere toplam 492 personel alınacak.

Belirtilen unvanlarda, eczacı hariç yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP94), Ön lisans 2022 KPSS (B) grubu sınavı (KPSS93), Lisans 2022 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) puan türü esasına göre sıralamayla alım yapılacak.

4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvurular, 11-25 Mayıs arasında elden alınacak.

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