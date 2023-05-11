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Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, TEKİRDAĞ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

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Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle 12 metrenin altındaki küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın zaman zaman şiddetini artırdığını, poyrazın etkisini kaybedene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte poyrazın cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

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