Nijerya'nın kuzeydoğusunda 4,3 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Nijerya İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde uzun süredir devam eden silahlı çatışmaların insanların tarım alanlarında ürün yetiştirmesini engellediğine işaret etti.

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Ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerdeki terör olayları nedeniyle yerinden edilen ve kamplara sığınan kişilerin sayısının her gün artmaya devam ettiğini kaydeden Schmale, bu kişilerin insani yardımlarda yaşanan güçlük nedeniyle yeterli gıda bulamadıklarını vurguladı.

Schmale, "Bu yıl ülkenin kuzeydoğusunda terör olaylardan kaçan 4,3 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya. Bu sayının yarısı çocuklardan oluşuyor. Özellikle 2 milyon çocuk için endişeliyiz. Eğer acilen harekete geçmezsek 700 binden fazla çocuk ağır akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalabilir ki bu oldukça dramatik bir durum." dedi.

Schmale, bu yıl yaşanan gıda krizinin geçen senekinden daha kötü olduğunu ifade ederek çocukların yeterince beslenemediği için hayatını kaybettiği uyarısında bulundu.