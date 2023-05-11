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RTÜK'ten, seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalar

RTÜK'ten, seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle uygulanacak seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu.

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RTÜK'ün internet sitesinden yapılan açıklamada, seçim propaganda yayınları ve seçim haberlerinin veriliş şekillerine ilişkin olarak belirlenen kuralların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düzenli ilan edildiği hatırlatıldı.

Seçime 10 gün kala başlayan yasak gereği sözlü, görsel basın ve yayın araçlarında anket, kamuoyu araştırması ve tahminlerin yayınlanmadığı aktarılan açıklamada, YSK tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliğinin 13 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de sona ereceği kaydedildi.

- "Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak"

Cumartesi günü mitinglerin saat 18.00'e kadar yayınlanabileceği anımsatılan açıklamada, seçim yasaklarına ilişkin şu hatırlatmalarda bulunuldu:

"Yani seçimden bir gün önce saat 18.00'den sonra yapılacak tartışma programlarında ise seçimlerde aday olmayan kişilerin, örneğin gazeteci ve akademisyen gibi konukların bulunmasında sakınca yoktur. YSK kararlarına göre seçim günü saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Seçim günü saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Sandıklar kapandıktan sonra yayın serbestisi yokken seçim sonuçlarını açıklamak, gerçek dışı bilgiler vermek ve halkı yanlış yönlendirebilecek manipülasyon amaçlı yayınlar yapmak kesinlikle yasaktır. 14 Mayıs günü saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Yayın yasağına uymayan kuruluşlar hakkında en ağır yaptırımlar uygulanacak. Bu kurallara titizlikle riayet edilmesi Üst Kurulumuzun tüm yayıncılardan beklentisidir. YSK seçim takvimine aykırı yayınların tespiti halinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gerekli önlemleri alacak."

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