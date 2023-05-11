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Goldman'dan seçim senaryosu analizi

Goldman'dan seçim senaryosu analizi

Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye'de seçim sonuçlarına yönelik piyasa senaryolarını içeren analizlerinde piyasanın Türk lirasında keskin bir değer kaybını fiyatladığını belirtti.

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Goldman Sachs, seçimlere ilişkin analizinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) keskin düşüş kaydeden rezervlerinin kurda oynaklık riskini artırdığını ifade ederek, piyasanın Türk lirasında keskin bir değer kaybını fiyatladığına dikkat çekti.

Bloomberght'te yer alan habere göre Goldman Sachs ekonomistleri Başak Edizgil ve Clemens Grafe tarafından hazırlanan 10 Mayıs tarihli raporda seçimlerin, makroekonomik dalgalanmaların arttığı bir ortamda gerçekleştiğinin altı çizildi.

Raporda ekonomi yönetiminin döviz kurunu görece olarak istikrarlı tutmasına rağmen enflasyonun yüzde 40'a yakın seyrettiği belirtildi.

Raporda ekonomistler TCMB'nin rezervlerinin keskin bir düşüş gösterdiğini ve bunun da döviz kurlarında yeniden dalgalanma riskini artırdığını ifade etti.

Goldman Sachs ekonomistleri dalgalı makroekonomik ortamla birlikte farklı politika gündemlerinin piyasalarda keskin bir yeniden fiyatlamaya yol açtığını düşündüklerini belirtti. Goldman Sachs ekonomistleri raporda "Bize göre fiyatlanan faiz beklentileri, muhalefetin kazanma olasılığının piyasa beklentilerinde daha yüksek olduğunu ve muhalefetin iktidarında fiyat istikrarına odaklanma programı doğrultusunda faizleri kararlı bir şekilde artıracağı olasılığının öne çıktığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

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