BIST 4.688
DOLAR 19,57
EURO 21,38
ALTIN 1.274,54
HABER /  DÜNYA

İsrail, Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi

İsrail, Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi

- İsrail güçlerinin 9 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırılarında 25 Filistinli hayatını kaybetti

Abone ol

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Filistinli gruplara ait askeri bir alanı ve tarım arazilerini bombaladı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde de silahlı grupların bulunduğu bir bölgeyi vurduğunu aktardı.

Saldırılarda can kaybı ve yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

- Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketinin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında uluslararası taraflar aracılığıyla yürütülen ateşkes müzakereleri ise sonuç vermemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun 9 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 76'ya yükselmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
"İzmir Kültür Sanat Fabrikası" eşsiz eserleriyle ziyaretçilerini karşılıyor
"İzmir Kültür Sanat Fabrikası" eşsiz eserleriyle ziyaretçilerini karşılıyor
RTÜK'ten, seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalar
RTÜK'ten, seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalar
ABD'nin eski başkanı Donald Trump canlı yayında adeta çıldırdı
ABD'nin eski başkanı Donald Trump canlı yayında adeta çıldırdı
Güney Kore, ülkeye gelenlere Kovid-19 karantinası ve test zorunluluğunu kaldırıyor
Güney Kore, ülkeye gelenlere Kovid-19 karantinası ve test zorunluluğunu kaldırıyor
Türkiye'nin kredi risk primi 500 puanın altına geriledi
Türkiye'nin kredi risk primi 500 puanın altına geriledi
Fransa'dan Çin'e çağrı: Rusya'yı Ukrayna için ikna et!
Fransa'dan Çin'e çağrı: Rusya'yı Ukrayna için ikna et!
Nijerya'nın kuzeydoğusunda 4,3 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya
Nijerya'nın kuzeydoğusunda 4,3 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya
Sigaraya yönelik yeni yasaklar getiriyorlar
Sigaraya yönelik yeni yasaklar getiriyorlar
Elvan Böke kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün sahibi oldu
Elvan Böke kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün sahibi oldu
Bölücü terör örgütüne yönelik "Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı
Bölücü terör örgütüne yönelik "Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı
SİVAS'ta sportif analiz ve test laboratuvarı açıldı
SİVAS'ta sportif analiz ve test laboratuvarı açıldı
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor