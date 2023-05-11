Metropoll seçime 3 gün kala son anketini yayınladı! Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark ne kadar?

Metropoll Araştırma, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala 9-10 Mayıs tarihlerinde 2 bin38 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. CHP lideri ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, her iki turda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçiyor. İşte anketin ayrıntıları...

Abone ol

Metropoll Araştırma’nın seçime 3 gün kala yayımladığı son ankette, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,1 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Özer Sencar’ın kurucusu olduğu Metropoll Araştırma Şirketi’nin anketi 9-10 Mayıs tarihlerinde 2 bin 38 kişi ile, “bilgisayar destekli telefonda anket” yöntemiyle yapıldı.

Milletvekili seçiminde durum ne?

AK Parti: Yüzde 36,4

CHP: Yüzde 27,6

Yeşil Sol Parti: Yüzde 9,1

İYİ Parti: Yüzde 7,8

MHP: Yüzde 4,7

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,5

Memleket Partisi: Yüzde 1 oy aldı.

Kararsız, protesto oy ve cevap vermeyenlerin toplam oranı yüzde 9.5 oldu.

Kararsızlar dağıtıldığında partilerin oyları...

AK Parti: Yüzde 40,3

CHP: Yüzde 30,5

Yeşil Sol Parti: Yüzde 10,1

İYİ Parti: Yüzde 8,6

MHP: Yüzde 5,2

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,6

Memleket Partisi: Yüzde 1,1 oy oranına ulaştı.

AK Parti ve MHP çoğunluğu kaybediyor

Bu sonuçla AKP ve MHP Meclis çoğunluğunu kaybediyor. Ancak Millet İttifakı da tek başına Meclis’te çoğunluğu alamıyor. Bu durumda Yeşil ve Sol Parti, kilit parti haline geliyor.

Seçim ilk turda bitmiyor

Metropoll anketinde cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların kime verileceği soruldu. Araştırmaya göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50'yi hiçbir aday geçemiyor. Cumhurbaşkanı anketinde şöyle bir sonuç çıktı:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44

Sinan Oğan: Yüzde 2,6

Muharrem İnce: Yüzde 1,2

Kararsız, protesto oy ve cevap vermeyenlerin oranı yüzde 6,2 oldu.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra...

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,1

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,9

Sinan Oğan: Yüzde 2,7

Muharrem İnce: Yüzde 1,3 oy oranına yükseldi.

İkinci turda Kılıçdaroğlu 51.8 ile...

Metropoll’e göre cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldığında

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,8

Recep Tayyip Erdoğan: 45,4 oya ulaştı.

Yüzde 6,8’lik kitle oransal olarak dağıtıldığında ise

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,8

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,7 ile seçimi tamamladı.