BIST 4.688
DOLAR 19,57
EURO 21,42
ALTIN 1.274,95
HABER /  SEÇİM

Saadet Partisi büyük tepki topladı: Küfürbaz kadına tanıtımda yer verdiler

Saadet Partisi büyük tepki topladı: Küfürbaz kadına tanıtımda yer verdiler

Saadet Partisi, AK Parti seçmenine küfreden kadını ödüllendirdi. Partinin yeni tanıtım filminde "küfürbaz" kadına yer verilmesi sosyal medyada tepki topladı.

Abone ol

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimler pazar günü yapılacak. Seçime az bir süre kala partiler ve milletvekili adayları, seçim yasakları başlayana kadar reklamlarını yapmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medya hesaplarını kullanan partiler, tanıtımlarını yapıyor.

Bu tanıtımlarla seçmeni etkilemeye çalışan partiler, bazı durumlarda sınırları aşıyor. Millet İttifakı'nın ortağı Saadet Partisi de yayınladığı tanıtımla birçok kişinin tepkisini çekti.

Saadet Partisi, halkın nabzının tutan bir Youtube kanalının sokak röportajında yaşanan olayı tanıtımına taşıdı.

Kadına küfretti

Röportajda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadına tepki gösteren yaşlı bir kadın, "S... O..." diyerek küfretti. AK Partili seçmene küfreden kadına Saadet Partisi'nin kendi tanıtımında yer vermesi kendi kitlesini de rahatsız etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da "özel çocuklar" madalya için kulaç attı
Tekirdağ'da "özel çocuklar" madalya için kulaç attı
İsrail, Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi
İsrail, Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi
"İzmir Kültür Sanat Fabrikası" eşsiz eserleriyle ziyaretçilerini karşılıyor
"İzmir Kültür Sanat Fabrikası" eşsiz eserleriyle ziyaretçilerini karşılıyor
RTÜK'ten, seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalar
RTÜK'ten, seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalar
ABD'nin eski başkanı Donald Trump canlı yayında adeta çıldırdı
ABD'nin eski başkanı Donald Trump canlı yayında adeta çıldırdı
Güney Kore, ülkeye gelenlere Kovid-19 karantinası ve test zorunluluğunu kaldırıyor
Güney Kore, ülkeye gelenlere Kovid-19 karantinası ve test zorunluluğunu kaldırıyor
Türkiye'nin kredi risk primi 500 puanın altına geriledi
Türkiye'nin kredi risk primi 500 puanın altına geriledi
Fransa'dan Çin'e çağrı: Rusya'yı Ukrayna için ikna et!
Fransa'dan Çin'e çağrı: Rusya'yı Ukrayna için ikna et!
Nijerya'nın kuzeydoğusunda 4,3 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya
Nijerya'nın kuzeydoğusunda 4,3 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya
Sigaraya yönelik yeni yasaklar getiriyorlar
Sigaraya yönelik yeni yasaklar getiriyorlar
Elvan Böke kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün sahibi oldu
Elvan Böke kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün sahibi oldu
Bölücü terör örgütüne yönelik "Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı
Bölücü terör örgütüne yönelik "Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı