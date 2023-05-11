Saadet Partisi büyük tepki topladı: Küfürbaz kadına tanıtımda yer verdiler

Saadet Partisi, AK Parti seçmenine küfreden kadını ödüllendirdi. Partinin yeni tanıtım filminde "küfürbaz" kadına yer verilmesi sosyal medyada tepki topladı.

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Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimler pazar günü yapılacak. Seçime az bir süre kala partiler ve milletvekili adayları, seçim yasakları başlayana kadar reklamlarını yapmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medya hesaplarını kullanan partiler, tanıtımlarını yapıyor.

Bu tanıtımlarla seçmeni etkilemeye çalışan partiler, bazı durumlarda sınırları aşıyor. Millet İttifakı'nın ortağı Saadet Partisi de yayınladığı tanıtımla birçok kişinin tepkisini çekti.

Saadet Partisi, halkın nabzının tutan bir Youtube kanalının sokak röportajında yaşanan olayı tanıtımına taşıdı.

Kadına küfretti

Röportajda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadına tepki gösteren yaşlı bir kadın, "S... O..." diyerek küfretti. AK Partili seçmene küfreden kadına Saadet Partisi'nin kendi tanıtımında yer vermesi kendi kitlesini de rahatsız etti.