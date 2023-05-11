Honor'dan Anneler Günü için hediye önerileri

Honor'un en yeni modeli X9a, ekran ve kamera kalitesi, zarif ve ince tasarımı, güçlü bataryası ve dünya çapında beğeni toplayan ekran sağlamlığı ile öne çıkıyor

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Honor, birbirinden teknolojik ürünleriyle "annelerin yüzünü güldürecek" hediye seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Honor'un, günün yoğunluğunda gerçekleşebilecek kazalara karşı dirençli ve kaliteli kameraya sahip telefonları, gündemin takip edilebileceği ve filmlerin yüksek ekran kalitesinden seyredilebileceği tabletleri öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.

Honor'un en yeni modeli X9a, ekran ve kamera kalitesi, zarif ve ince tasarımı, güçlü bataryası ve dünya çapında beğeni toplayan ekran sağlamlığı ile öne çıkıyor.



"Ultra sağlam" kavisli OLED ekrana sahip, 1 milyarı aşkın renk paletiyle gerçek tonların görülmesine olanak tanıyan X9a, düşmeye bağlı hasarları en aza indirgiyor.



Honor'un kalitesiyle ünlü Xi'an laboratuvarında, ekran presleme, düşürme, yazılım kararlılık testi gibi onlarca kalite testinden geçen X9a, hatalara karşı tam koruma sağlıyor.

175 gram gibi oldukça hafif bir ağırlığa sahip olan Honor X9a, ince ve zarif gövde tasarımıyla annelerin estetik beklentilerini de karşılıyor.



Telefon, 5100 mAh bataryası ile 24 saat video oynatma süresine sahip bulunuyor. Honor X9a, 64 MP ultra net, 5 MP geniş açı ve 2 MP makro kamerasıyla anların ölümsüzleştirilmesine olanak tanıyor.



Ayrıca 31 Mayıs'a kadar satın alınan tüm Honor X9a'lar 180 gün geçerli ücretsiz ekran değişim kampanyasıyla birlikte geliyor.

- IMX800 sensör ile en güzel anlar artık ölümsüz

Honor'un bir diğer modeli Honor 70, dünyada ilk kez bir telefonda kullanılan IMX800 görüntü sensörü ile annelerin yaratıcılığını en iyi şekilde yansıtmasına yardımcı oluyor.



54MP IMX800 süper algılamalı ana kamera, 50MP ultra geniş ve makro ana kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 32MP süper net selfie kamerasına sahip model, ister yoğun ışık, ister karanlık ortamda her zaman en net ve doğru çekilmiş görsellerin keyfinin sürülmesini sağlıyor.

Honor'un tabletleri Honor Pad 8 ve Honor Pad X8, yüzde 80'i aşan ekran-gövde oranları, surround ses sistemleri, çoklu ekran iş birliği özelliği ve ultra tam göz koruması özellikleriyle öne çıkıyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra uzun şarj süreleriyle film/dizi ve e-kitap keyfinin hem kaliteli hem de uzun süreli olmasına olanak tanıyor.

Açıklamaya göre ayrıca, Honor'un ekosisteminde yer alan tüm ürünlerde yüzde 20'ye varan indirimler 14 Mayıs tarihine kadar kullanıcıları bekliyor.