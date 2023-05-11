Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda bronz madalya!

Azerbaycan'da devam eden Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda Türkiye, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde 3'üncü oldu.

Abone ol

Milli sporcular İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde bronz madalya kazandı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek organizasyonun 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden İsmail Keleş-Şimal Yılmaz ikilisi, 581 puanla bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Milli sporcular, madalya mücadelesinde İtalya'yı 17-9 yenerek kürsünün 3'üncü basamağında yer almayı başardı.

Ayrıca, bu kategoride Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ekibi 14'üncü, Ömer Akgün-Damla Köse ikilisi ise 53'üncü sırada yer aldı.