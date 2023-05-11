Finlandiya Başbakanı Sanna Marin eşinden boşanıyor

Dünyanın en genç başbakanı olarak Finlandiya'yı yöneten, ancak geçen ayki seçimleri kaybeden Sanna Marin, özel hayatında da değişim yaşıyor. Başbakan, 19 yıldır birlikte olduğu, üç yıldır evli olduğu eşinden boşanıyor.

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Finlandiya'nın son genel seçiminde yenilerek yönetimden ayrılan eski Başbakan Sanna Marin, üç yıldır evli olduğu eşi Markus Raikkonen'e boşanma davası açtı.

37 yaşındaki Marin ve eşi, dün Instagram hesaplarından aynı açıklamayı paylaşarak, "19 yıllık birlikteliğimize ve sevgili kızımıza minnettarız. Dost olarak kalacağız" dedi.

Marin ve Raikkonen'in beş yaşında bir kızı bulunuyor. Çift, 2020 yılında, Marin'in başbakan olarak Covid-19 salgınıyla mücadele ettiği dönemde evlendi.

Marin, Ağustos 2020'deki düğünü sonrası Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Gençliğimizi beraber yaşadık, yetişkinliğe birlikte adım attık ve sevgili kızımıza ebeveyn olmak için yetiştik" diye yazmıştı.

Parti görüntüleriyle başı derde girmişti

Marin, 2019'da başbakanlık koltuğuna oturduğunda dünyanın en genç başkanı unvanını aldı. Genç liderler için rol model olan Marin, arkadaşlarıyla parti görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından uyuşturucu testi yaptırılmaya zorlanmış, hakkında "Finlandiya’nın parti düşkünü başbakanı" diye manşetler atılmıştı. Ardından başbakanlık konutunda arkadaşlarının çıplak fotoğraflarının sızdırılmasıyla zor günler geçirmişti.