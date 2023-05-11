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36. Ulusal Dilbilim Kurultayı Erciyes Üniversitesi'nde düzenlendi

36. Ulusal Dilbilim Kurultayı Erciyes Üniversitesi'nde düzenlendi

“36. Ulusal Dilbilim Kurultayı” Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlendi.

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Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşcı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen Tok ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Kara, kurultayın bilimsel programı hakkında bilgiler verdi. Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen Tok da konuşmasında kurultaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ise yaptığı konuşmada düzenlenen kurultayın dilbilimine önemli katkılar sunacağını belirtti. Akademisyenlerin kurultaylar bir araya gelmesinin önemine değinen Rektör Altun, “1987’de başlayan ve bu yıl 36’ncısı düzenlenen ulusal dilbilim kurultayı beni oldukça mutlu etti. Bu tip faaliyetlerin sayısının da artarak devam etmesinden yanayız biz. Bizim edebiyat fakültemizde çok köklü bir fakültedir. Edebiyat Fakültemiz, sahip olduğu dil bölümleriyle de yabana atılacak bir fakülte değildir. Erciyes Üniversitesi olarak, dil konusunda da ciddi bir ihtisasa sahip, misyona sahip bir üniversite olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

“Erciyes Üniversitesi olarak, ilhamımızı Erciyes Dağı’ndan alıyoruz” diyen Rektör Altun, “Erciyes’imizin görüntüsü hiçbir zaman değişmez. Heybetiyle her zaman kendisini gösterir. Erciyes’in size ilham vereceğini düşünüyorum. Çünkü biz Erciyes Üniversitesi olarak ilhamımızı Erciyes’ten alıyoruz. Onun yüksekliği ve zirvesi bizim de her zaman hedeflerimizi oluşturmaktadır” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Sumru Özsoy tarafından dilbilim tarihi hakkında bilgiler verildi. Akademik sunumlar ile devam eden kurultay 12 Mayıs'ta sona erecek.

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