Asgari ücret zammı 2023 son açıklama temmuz ayında kaç para olacak?

Asgari ücret zammı ne zaman, asgari ücret ne kadar olacak? soruları çalışanların gündeminde. Asgari ücret zammı Temmuz ayında yapılacak. Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı ise 9 bin 775 lira. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Bilgin'in en son asgari ücret zammı açıklamaları...

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Asgari ücret zammı 2023 için hükümet kanadından ardı ardına son dakika açıklamaları geliyor. 14 Mayıs seçimlerine 4 gün kala çalışanlar asgari ücret zam ne kadar olacak, asgari ücret zammı ne zaman sorularına yanıt arıyor. Asgari ücret zammı ne zaman, asgari ücret zammı ne kadar olacak sorularına en son yanıtlar dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Hem Erdoğan hem de Bilgin asgari ücret zammı ne zaman soruna Temmuz 2023 yanıtını verdiler. Asgari ücret zammı Temmuz ayında yapılacak. Peki Temmuz ayında yapılacak zamla asgari ücret ne kadar olacak? Bu sorunun yanıtı veren Bakan Bilgin yaptığı en son açıklamalarda asgari ücretin Temmuz'da 9 bin 775 lira seviyesine yükseleceğinin işaretini verdi. Bakan Bilgin dün yaptığı son dakika asgari ücret zammı açıklamasında hükümetin Temmuz'daki asgari ücret zammı için çalışmaların sürdüğünü ve Temmuz zammıyla birlikte asgari ücretin 500 dolar seviyesine yükseltileceğini duyurdu. Bakanı asgari ücret ne kadar sorusuna verdiği 500 dolar yanıtının Türk Lirası karşılığı ise bugünkü kurla 9 bin 775 lira.

Cumhurbakanı Erdoğan, dün kamu işçi zammının açıklandığı toplantıda Temmuz ayındaki asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete refah payı ödemesi yapılacağının sinyalini veren Erdoğan, asgari ücret zammıyla çalışanların maaşlarının enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan asgari ücret zammının Temmuz 2023'te yapılacağını da yineledi. Tüm vatandaşların gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını belirten Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur" dedi.

Bakan Bilgin dün katıldığı bir televizyon programında asgari ücret zammının 500 dolar seviyesine çekileceğinin sinyalini verdi. Bakan Bilgin, "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." dedi.