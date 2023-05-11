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Polonyalı yetkili, Kaliningrad'ın isminin değiştirilmesinin siyasi olmadığını söyledi

Polonyalı yetkili, Kaliningrad'ın isminin değiştirilmesinin siyasi olmadığını söyledi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Dış Politika Başdanışmanı Marcin Przydacz, Varşova yönetiminin Rusya'nın Kaliningrad şehrinin adını resmi belgelerde değiştirme kararının "siyasi amaçlı olmadığını", tarihi yansıttığını söyledi.

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Przydacz, Varşova'da düzenlenen basın toplantısında, resmi belgelerde şehrin adının değiştirilmesi için herhangi bir siyasi bağlam göremediğini ifade etti.

Temel tarih bilgisine sahip herkesin "Krolewiec" adını gayet iyi bildiğine dikkati çeken Przydacz, "Şehrin Polonya dilindeki adı budur. Bundan dolayı Kremlin yetkililerine, ister sözcü ister diğer yetkililer olsun, biraz temel tarih okumalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Polonya Cumhuriyeti Dışındaki Coğrafi Adların Standardizasyonu Komitesi", Rusya'ya ait Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad'ın adının Lehçe "Krolewiec" olarak kullanılmasına karar vermişti.

Söz konusu karar, 9 Mayıs'ta yürürlüğe girdi.

Kalinigrad'ın Rusça bir isim olduğunu belirten komitenin yaptığı açıklamada, "İdari birimin adı 'Kaliningrad Oblastı'dır ve Lehçede 'Kaliningrad Oblastı' adının kullanılması tavsiye edilmemektedir. Şu anda Rusça 'Kaliningrad' adını taşısa da Polonya'da geleneksel 'Krolewiec' adıyla bilinmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

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