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Eski başkan alacağından vazgeçti! Bursaspor Kulübü böyle duyurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eski başkan alacağından vazgeçti! Bursaspor Kulübü böyle duyurdu

 Bursaspor Kulübü, eski başkanı Emin Adanur'un 12 milyon 43 bin TL alacağından feragat ettiğini açıkladı.

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Bursaspor Kulübü, eski başkanı Emin Adanur'un 12 milyon 43 bin TL alacağından feragat ettiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "56. dönem 2. başkanımız Emin Adanur 12.043.657,07TL'lik alacağından bağış makbuzu karşılığında feragat etmiştir. Emin Adanur'un böylelikle kulübümüzden resmi olarak bir alacağı kalmamıştır. Kendilerine camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

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