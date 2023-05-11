Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara maaş müjdesi: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurlara müjdeyi verdi. Hak-İş Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'nda konuştu.

Temmuz ayında kamu çalışanları için düzenleme yapılacağını söyleyen Erdoğan, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak" dedi.

7500 üstü maaş alan emekliler de sevinecek

Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7500 liraya, bayram ikramiyelerini 2 bin liraya yükselttik. Meclis'in açılmasıyla 7500 liranın üzerinde maaş alan emeklilerimizi de sevindireceğiz." ifadelerini kullandı.

'En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak"

Kamu işcileriyle yapılan toplu sözleşmeye değinen Erdoğan, yüzde 45 artış yaptıklarını belirterek konuşmasında memurları sevindiren açıklamalarda bulundu:

"Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuz ayında belirleniyor. Biliyorsunuz memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışını biz getirdik. Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13,5 oranında refah payı ilave ederek toplam yüzde 30 oranında zam yapmıştık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını, reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık.

3600 ek göstergeden tüm memurlar yararlanacak

Şimdi temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki artış otomatik olarak emekliliklere de yansıyacak. Bakanımıza temmuz ayında bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim. Birinci dereceye inen tüm memurlarımızın 3600 ek göstergeden yararlanmasını sağlayacağız.

Memurlarımız bize güvenmeye devam etsinler. Biz hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz, yenmesine de müsaade etmeyiz."