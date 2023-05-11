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Güney Kore, şap hastalığı nedeniyle çok sayıda sığırı itlaf edecek

Güney Kore, şap hastalığı nedeniyle çok sayıda sığırı itlaf edecek

Güney Kore'nin kuzeyindeki Chungcheong eyaletinde büyükbaş hayvanlarda saptanan şap hastalığı sebebiyle birçok sığırın itlaf edileceği bildirildi.

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Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Tarım Bakan Yardımcısı Kim In-joong, yaptığı açıklamada, şap hastalığının yayılmasını engellemek için ilgili kurumlara ve yerel yönetimlere önleyici tedbirler konusunda topyekun çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

BNN Network’un haberine göre, Tarım Bakanlığı yetkilileri, Kuzey Chungcheong eyaletinin Cheongju şehrindeki iki sığır çiftliğinde şap hastalığı vakalarını doğruladıktan sonra ilk aşamada 360 sığırın itlaf edilmesine karar verdi.

Yetkililer, biyogüvenlik tedbirlerinin uygulamaya konulduğunu ve bu kapsamda bölgedeki tüm hayvanların test edilip aşılanacağını açıkladı.

Alınan tedbirler kapsamında hayvanların 48 saat boyunca bir yerden başka bir yere hareket ettirilmemesi talimatını veren yetkililer, bölgeye ekiplerin gönderildiğini kaydetti.

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