Seçimde görevli olanlar kaç para alacak 2023 ödeme takvimi belli mi?

Türkiye 3 gün sonra sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanacak. Oy kullanma işlemi okullarda kurulan sandıklarda yapılacak. Seçim boyunca görevliler düzeni korumak için görev yapacak. Peki 2023 seçimlerinde görev alacaklar olan sandık başkanları, müşahit, sandık üyeleri kaç para alacak?

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3 gün sonra yani, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde binlerce sandık görevlisi görev alacak. Sandık görevlisi olarak görevlendirilen, görev almak için müracaat eden sandık görevlileri bu görevlerinin karşılığında ücret almaya da hak kazanmaktadırlar. Sandık kurullarında başkan ve üyeler dışında siyasi parti temsilcileri, ikinci derece sorumlular, üçüncü derece sorumlular, şoför ve hizmetliler ile il /ilçe kurullarında görev yapan görevliler de yevmiye üzerinden ücret almaktadırlar.

2023 seçim görevlileri belli oldu mu?

Seçim görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz açıklanmadı. Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların 1 Mayıs itibariyle belli olması bekleniyor.

2023 seçim görevli ücretleri ne kadar?

2019 tarihinde gerçekleşen seçimde sandık görevlisi olarak görevde bulunan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ücretlendirme yapılmıştı. 2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması bekleniyor.

Başvurular nereye yapılır?

Görevli olmak isteyenlerin ikametgah adreslerine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapmaları gerekiyor. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre seçim sandık görevlisi başvurusu yapılabilmektedir.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır.

Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir. Diğeri ise, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir. Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi,"Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında bulunmayacak.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu. İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı. Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak.