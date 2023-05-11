Tarım ilçesinde köyler boşaldı her üç kişiden bir köyünü terk etti 

Türkiye’nin en önemli tarım şehirlerinden biri olan Isparta’nın Yalvaç ilçesinde köyler boşaldı. Yalvaç’a bağlı köylerde 2007’de 36 bin 151 kişi yaşarken 2022 yılı sonunda bu rakam 23 bin 393’e indi.

Abone ol

Isparta ekonomisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Adayı Tamer Cantekin tarımsal üretimde maliyetlerin artması, gelirin azalması ile birlikte özellikle köylerde yaşayan üreticinin zor durumda kaldığını ifade etti. ekonomik sıkıntılar yaşayan ve üretmekte zorluk çeken köylülerin çareyi başka şehirlere giderek iş aramakta bulduğunu belirten Cantekin “ Sadece Yalvaç ilçemizde her üç kişiden biri köyünü yaşadığı toprakları terk etti” dedi.

Çiftçinin kredisi yüzde 70 arttı

Üretime devam eden çiftçilerin ise kredilere başvurduğunu aktaran Tamer Cantekin “Son iki yılın rakamlarını incelediğimizde çiftçilerimizin üreticilerimizin bankalardan aldığı kredilerin yüzde 70 oranında arttığını görüyoruz. 2021 yılında Isparta’da kullanılan ziraat ve balıkçılık kredilerinin toplamı 912 milyon138 bin TL iken bu rakam 2022 yılında büyük bir artışla 1 milyar 572 milyon 54 bin lira olmuştur. Isparta’da çiftçilerimiz, üreticilerimiz yaşamlarını sürdürebilmek ve üretebilmek için kredi çekmekte, kazançlarının çoğu banka faizlerine gitmektedir” dedi.

Esnaf kredi borcunu ödeyemiyor

Kredi kullanan esnafın ve iş adamlarının geri ödemelerde de sorunlar yaşadığını belirten Milletvekili Adayı Tamer Cantekin “ Üreticilerimize, esnafımıza adil ve üretime dönük destekler verilmediği için çareyi banka kredisinde bulan esnafımız geri ödemelerde de sorunlar yaşıyor. Isparta için çok önemli olan tekstil sektöründe 2021 yılında 12 milyon 659 bin TL kredi takibe düşerken bu rakam 2022 yılında tam 116 milyon 636 bin TL olmuştur. Esnafımız maalesef borçlarını ödeyemez hale getirilmiştir” diye konuştu.

Vatandaşların 2 milyar lira kredi kartı borcu var

Vatandaşlarında hayatlarını kredi kartları ve kredileri ile sürdürdüğünü aktaran Tamer Cantekin “ Rakamlar bize gayet net şekilde vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durumun sadece bir yıl içinde çok daha kötüye gittiğini gösteriyor. 2021 yılında Isparta da hemşerilerimizin 958 milyon 873 bin lira kredi kartı borcu varken 2022 yılında da kredi kartı borçları katlanarak artarak toplam 2 milyar 61 milyon 604 bin TL olmuştur. Ispartalıların şuan bankalara olan kredi kartı borcu 2 milyar liranın üzerindedir. Krediler de dahil edildiğinde bu rakam çok daha artmaktadır” şeklinde konuştu.

On kişiden biri icralık

CHP Milletvekili Adayı Tamer Cantekin, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile icra dosyalarının da arttığını belirtti. Cantekin, Uyap rakamlarına göre 88 bin icralık dosya olduğunu takipteki dosya sayısının 40 bini aştığını ifade etti.