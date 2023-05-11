BIST 4.817
DOLAR 19,56
EURO 21,40
ALTIN 1.276,53
HABER /  DÜNYA

İtalya'da Apple hakkında soruşturma açıldı

İtalya'da Apple hakkında soruşturma açıldı

İtalya Rekabet Kurumu (AGCM), Apple hakkında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlattı.

Abone ol

AGCM tarafından yapılan açıklamada, ABD’li şirketin, uygulama (app) pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Apple'ın uygulama geliştiricilerine Nisan 2021'den itibaren "daha kısıtlayıcı bir gizlilik politikası" uyguladığı hatırlatılan açıklamada, bunun üçüncü taraf uygulama geliştiricilerini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri ve reklamcıları, Apple tarafından sunulan verilerin kalitesi açısından da dezavantajlı durumda." denildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) pazar hakimiyetini kötüye kullanmaktan suçlu bulunan şirketlere, yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar ceza verilebiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Güney Kore, şap hastalığı nedeniyle çok sayıda sığırı itlaf edecek
Güney Kore, şap hastalığı nedeniyle çok sayıda sığırı itlaf edecek
Seçimde görevli olanlar kaç para alacak 2023 ödeme takvimi belli mi?
Seçimde görevli olanlar kaç para alacak 2023 ödeme takvimi belli mi?
Aydın Didim’de 46 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın Didim’de 46 düzensiz göçmen yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara maaş müjdesi: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara maaş müjdesi: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak
Parçalanmış cesetler çöp poşetinde bulunmuştu: Kesik baş cinayetinde yeni gelişme!
Parçalanmış cesetler çöp poşetinde bulunmuştu: Kesik baş cinayetinde yeni gelişme!
Eski başkan alacağından vazgeçti! Bursaspor Kulübü böyle duyurdu
Eski başkan alacağından vazgeçti! Bursaspor Kulübü böyle duyurdu
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin eşinden boşanıyor
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin eşinden boşanıyor
36. Ulusal Dilbilim Kurultayı Erciyes Üniversitesi'nde düzenlendi
36. Ulusal Dilbilim Kurultayı Erciyes Üniversitesi'nde düzenlendi
Asgari ücret zammı 2023 son açıklama temmuz ayında kaç para olacak?
Asgari ücret zammı 2023 son açıklama temmuz ayında kaç para olacak?
Türkiye’de mantar ölümlerinin yüzde 95'i o mantar yüzünden!
Türkiye’de mantar ölümlerinin yüzde 95'i o mantar yüzünden!
Polonyalı yetkili, Kaliningrad'ın isminin değiştirilmesinin siyasi olmadığını söyledi
Polonyalı yetkili, Kaliningrad'ın isminin değiştirilmesinin siyasi olmadığını söyledi
Nijerya'da kiliseden kaçırılan 25 kişiden 11'i serbest kaldı
Nijerya'da kiliseden kaçırılan 25 kişiden 11'i serbest kaldı