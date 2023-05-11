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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 139 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 32 milyon 831 bin 205 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 39 milyon 320 bin 227 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 139 lira 40 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 591 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 596 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 682 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 150 milyon 790 bin 708 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 149 milyon 460 bin 69 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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