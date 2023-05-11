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Muharrem İnce kararını verdi, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi! 'Saray'dan para aldı' diyenler...

Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce'nin açıklamasıyla cumhurbaşkanı adaylığında 3 aday kaldı...

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin İzmir'de aniden rahatsızlanması sonrası bugün Ankara'da çok hareketli saatler yaşanıyor. İnce'nin bir otelde 11 kurmayıyla toplandığı ve o kurmaylardan 8'inin "seçim ikinci tura kalmıyor, çekilelim" demesi üzerine "bunu düşünelim" diyerek Genel Merkez'e geçtiği iddia edilmişti. İnce, Genel Merkez'de parti yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından kararını açıkladı ve adaylıktan çekildi. İşte İnce'nin açıklamasından satır başları...

- İlçe, il yönetimlerinde bulundum, 5 dönem milletvekilliği yaptım, Cumhurbaşkanı adayı oldum, parti kurdum. 40 yılın üstünde mücadele ediyorum.

- Yanlışa yanlış , doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim.

- Sahte dekontler, jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir porno sitesinden alıyor, benim kelleyi koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Türkiye'de muhalif olacağım diye paylaşanlar var.

Benim böyle bir görüntüm yok

- Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Özel hayatın gizliliği falan değil bu, iftira. Gerçek değil bu. T.C. Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet, medya, emniyet... Alenen iftira!

Partime her evden bir oy istiyorum

- Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir, mutlaka o Meclis'te olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki DEVA'lı, Gelecek'li var. Bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum.

'Saray'dan ara aldı, çekilemez' diyenler

- Bu atılan iftiralara, Saray'a giden CHP'liden başlayarak 'Saray'dan para aldı, çekilemez' diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; bu sahte dekontlardan, görüntülerden çekindiğim yok. 45 gündür direniyorum. Cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum. 

Yenilgi için bahaneleri kalmasın...

- Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum, cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum.

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