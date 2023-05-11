Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘tehdit’, ‘şantaj’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlarından soruşturma başlatıldı.Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sosyal medyadaki paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.
Başsavcılık söz konusu sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında ‘şantaj’, ‘tehdit’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.