BIST 4.817
DOLAR 19,56
EURO 21,40
ALTIN 1.276,53
HABER /  POLİTİKA

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘tehdit’, ‘şantaj’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sosyal medyadaki paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.

Başsavcılık söz konusu sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında ‘şantaj’, ‘tehdit’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İlgili Haberler
Muharrem İnce’den "kaset" açıklaması! "Yayanlar CHP'den eski dostlarım..."
ÖNCEKİ HABERLER
Afganistan uyruklu 227 göçmen Ağrı'dan sınır dışı edildi
Afganistan uyruklu 227 göçmen Ağrı'dan sınır dışı edildi
Muharrem İnce kararını verdi, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi! 'Saray'dan para aldı' diyenler...
Muharrem İnce kararını verdi, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi! 'Saray'dan para aldı' diyenler...
Tarım ilçesinde köyler boşaldı her üç kişiden bir köyünü terk etti 
Tarım ilçesinde köyler boşaldı her üç kişiden bir köyünü terk etti 
İtalya'nın Milano kentinde korkutan patlama!
İtalya'nın Milano kentinde korkutan patlama!
İtalya'da Apple hakkında soruşturma açıldı
İtalya'da Apple hakkında soruşturma açıldı
Sosyal medya paylaşımı başına bela oldu! Para kazanacağını sandı soluğu savcılıkta aldı
Sosyal medya paylaşımı başına bela oldu! Para kazanacağını sandı soluğu savcılıkta aldı
Güney Kore, şap hastalığı nedeniyle çok sayıda sığırı itlaf edecek
Güney Kore, şap hastalığı nedeniyle çok sayıda sığırı itlaf edecek
Seçimde görevli olanlar kaç para alacak 2023 ödeme takvimi belli mi?
Seçimde görevli olanlar kaç para alacak 2023 ödeme takvimi belli mi?
Aydın Didim’de 46 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın Didim’de 46 düzensiz göçmen yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara maaş müjdesi: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara maaş müjdesi: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak
Parçalanmış cesetler çöp poşetinde bulunmuştu: Kesik baş cinayetinde yeni gelişme!
Parçalanmış cesetler çöp poşetinde bulunmuştu: Kesik baş cinayetinde yeni gelişme!
Eski başkan alacağından vazgeçti! Bursaspor Kulübü böyle duyurdu
Eski başkan alacağından vazgeçti! Bursaspor Kulübü böyle duyurdu