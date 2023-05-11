Meral Akşener Denizli'den çıkıştı: Ulan sizi kim doğurdu!

DENİZLİ'de düzenlenen açık hava toplantısında partilileriyle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “14 Mayıs akşamı ben Başbakan olacağım, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak” dedi. Akşener, AK Parti mitinginde Kılıçdaroğlu'na yönelik açılan pankartı sayıklamaya devam ederek, 'Ulan sizi kim doğurdu! Sizi doğuran analarınıza hakaret… Sizi doyuran analarınıza hakaret…" şeklinde çıkıştı.

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Millet İttifakı ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs’ta yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri çalışmaları çerçevesinde Denizli’de partilileriyle buluştu. Kentin önemli güzergahlarından geçen seçim otobüsünden halkı selamlayan Meral Akşener, 29 Ekim Bulvarı’nda düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlara hitap etti.

"15 Mayıs sabahı..."

14 Mayıs’ta millete mahcup olmayacaklarını iddia eden Meral Akşener, “14 Mayıs seçimleri çok özel bir güne denk geldi. Aynı gün Anneler Günü’nü kutlayacağız. 14 Mayıs’ta annelerimiz, bacılarımız ve genç kızlarımız sandığa sahip çıkacaktır. Seçimler bizim için bayramdır. Bir birbirimize küfür ederek, birbirimize iftiralar atarak bir seçim olabilir mi? Siyasetçi bir aileden geliyorum, 30 yıldır kendim siyaset yapıyorum. Bugüne kadar böyle bir seçim ortamı görmedim. Bizi darbecilikle suçluyorlar. Darbeyi belinde silahı olanlar yapar, oyunu kullanan seçmen darbe yapabilir mi? Denizli’de PKK’lıyım, Diyarbakır’da faili meçhulcüyüm. Faili meçhulcü olduğu iddia edilen bir kişi PKK’lı olamaz, PKK’lı olan biri ise faili meçhulcü olmaz. Karar verin artık kardeşim, ben hangisiyim. Ankara’nın göbeğinde gepgenç bir akademisyen katledildi, çocukları yetim kaldı. Bu meydandan söz veriyorum; 15 Mayıs sabahı Sinan Ateş’in katilleri ve azmettirenleri bulmaz ve hesap sormazsam namerdim, şerefsizim” diye konuştu.

“İş garantili 2. Şans Okulları açacağız”

Seçmenlere seçim vaatlerini de sıralayan Akşener, “İktidar olur olmaz, 1 ay içerisinde 100 bin öğretmen tayin edeceğiz. Tüm köy okullarını yeniden açacağız, az hasarlı 11 bin köy okulunu hemen yeniden faaliyete geçireceğiz. Bu okullara öğretmen, ziraat mühendisi ve veteriner atamaları yaparak köylerimizi yeniden kalkındıracağız. Genç arkadaşlarımızın köylerinde arım yapabilmeleri için her türlü desteği vereceğiz. Onların SGK veya Bağ-Kur primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Besicilik yapılan köylerde çoban maaşı ve SGK’sını biz ödeyeceğiz. 18-26 yaş arazındaki gençlerimize iş buluncaya kadar hiçbir şekilde soru sormadan 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. Evde çalışan dar gelirli ailelerin kadınlarına 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. Engelli bakan ailelere verilen maaş 2 bin 300 - 400 civarında. Bunu 2 katına çıkaracağız. Engelli bakmak dünyanın en zor işidir, 2 bin küsur lirayla bir engelli bakılması mümkün değil. TÜİK rakamlarını geriye doğru tarayıp gerçek enflasyonu ortaya koyacağız. Bütün maaşların gerçek enflasyona göre düzenlenmesini sağlayacağız. Ocak ayında emekçilere ve devlet memurlarına en az yüzde 55 zam yapın demiştim ama yapmadılar. Temmuz ayında herkese en az yüzde 50 zam yapılacak. Enflasyon rakamlarına göre daha yükseği de olabilir. En az 5 çeşit öğretmenlik var. Bunların hepsi kaldırılacak. Bütün gençlere 15-18 ayda istedikleri eğitimi alabilecekleri, iş garantili 2. Şans Okulları açacağız. Yabancı çiftçilere destek olmak yerine, Türk çiftçisine destek olacağız”

"Erdoğan'ı emekli edeceğiz"

14 Mayıs seçimlerinin ardından Başbakan olacağını öne süren Akşener, şöyle konuştu:

“İYİ Parti’li her bir kardeşimden 1 oy Kemal’e, 1 oy Meral’e elbette istiyorum. İYİ Partili her bir kardeşimden, hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun Kemal Kılıçdaroğlu’na, İYİ Parti’ye yani Meral Akşener’e oy vermeleri için ikna etmelerini istiyorum. Demokrasinin tam olarak uygulanabilmesi için bu sistemin değişmesi gerekiyor. 14 Mayıs akşamı ben Başbakan olacağım, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Sayın Kılıçdaroğlu’nu alkışlarla Çankaya Köşküne birlikte götüreceğiz. Sayın Erdoğan’ı da arkadaşlarıyla birlikte emekli edeceğiz.

"1 oy Kemal’e, 1 oy Meral’e"

14 Mayıs akşamı sandıklardan sizden birisi olan Sayın Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapma iradeniz çıkacak, buna eminim. O’nu tek başına bırakmak olmaz değil mi? O zaman Meral Akşener’i de Başbakan edeceksiniz. Dolayısıyla 1 oy Kemal’e, 1 oy Meral’e”

"Recep Bey, sen kimsin?"

Akşener'in konuşmasından diğer bölümler şöyle:

Recep Bey, sen kimsin? Gaffar Okkan’ı katledenlerin tamamı şu anda serbest. Gaffar Okkan cinayetinden bir Allah’ın kulu hapiste değil. En son 71 yaşında, çok yaşlıymış diye birini affettin Recep Bey.

– Senin elinde Hizbullah var, önce kendine bak. Sol elinde PKK var. Hatırlıyor musunuz akil adamlar nasıl geziyorlardı. Hatırlıyor musunuz Habur rezaletini. Teröristler rahatsız olmasın diye Atatürk’ümüzün, al bayrağımızın çadır mahkemelerinden çıkarıldığını…

Pankart tepkisi: "Ulan sizi kim doğurdu"

– Recep Bey’in İstanbul mitinginde diyorlar ya “Karı gibi mutfaktan çıkmayan lidere değil arı gibi çalışan lidere oy ver.” Biz mutfaktan çıkmadığımız için karılar böyleymişiz. Ulan sizi kim doğurdu! Sizi doğuran analarınıza hakaret… Sizi doyuran analarınıza hakaret…

Konuşmasının ardından İYİ Parti’nin milletvekili adaylarını Denizlilere tanıtarak oy isteyen Meral Akşener, programın ardından kentten ayrıldı.