Akbank'ta üst düzey atama

Akbank, Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Dalya Kohen'in atandığını duyurdu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kohen, Akbank'ın özel bankacılık ve yatırım alanındaki yenilikçi ve öncü çalışmalarına liderlik edecek.

Kariyerine bir özel sektör bankasının hazine bölümünde başlayan Kohen, 2010 yılında Akbank Özel Bankacılık İş Birimi'ne katıldı ve son 5 yıldır Özel Bankacılık'tan Sorumlu Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi.



Aynı zamanda Ak Portföy Yönetim Kurulu Üyesi olan Kohen, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.