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Vatandaşlar kendileriyle 'alay' edildiğini düşündü! CHP'li başkanın vaadi olay...

Vatandaşlar kendileriyle 'alay' edildiğini düşündü! CHP'li başkanın vaadi olay...

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, tonunu 19.80 TL'ye sattığı suyu Millet İttifakı tek başına iktidara gelirse 1 TL'ye satacağını vadetti. Kantarcı'nın kendileriyle alay ettiğini söyleyen vatandaşlar "Madem suyun tonu 1 TL olabiliyordu. Bugüne kadar niye 19.80 TL'den satın aldık. Millet İttifakı'nın iktidar olması şartıyla olacakmış o da. Zonguldak'ın en pahalı suyunu içiyoruz" diye tepki gösterdiler.

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27 Kasım 2022 tarihindeki Çaycuma belediye meclisinde alınan kararla suyun tonu 19.80 liraya çıktı. AK Parti grubu bu karara itiraz etse de Kantarcı o dönemki savunmasında, "Suda istediğimiz tek şey maliyetini kafa kafaya getirmek. Elbette biz de popülist davranabilirdik ama Çaycuma Belediyesi 2014'ten bu tarafa tarih yazıyor. 8-9 senedir arı gibi çalışıyoruz. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan yatırımlarımızı yapıyoruz. Şimdi benim arkadaşlarım ve Çaycuma halkı yatırımların kapatılmasını ve yılbaşından itibaren yatırım yapılmamasına razı olur mu? Olmaz. Ben de olmam hiç kimse olmaz zaten" ifadelerine yer verdi.

Aylardır suyun tonunun 19.80 TL gibi rekor bir rakamla satıldığı ilçenin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Millet İttifakı'nın tek başına iktidara gelmesi halinde 14 Mayıs'ta suyun tonunun 1 TL'ye ineceğini vadetti.

Fotoğrafın sosyal medya kurallarına uymadığı gerekçesiyle kaldırıldığını da hatırlatan Kantarcı, "Bu görseli kapak fotoğrafı yaptım, Facebook beğenmedi ve kaldırdı. Bakalım siz beğenecek misiniz?" dedi. Kantarcı'nın kendileriyle alay ettiğini söyleyen vatandaşlar "Madem suyun tonu 1 TL olabiliyordu. Bugüne kadar niye 19.80 TL'den satın aldık. Millet İttifakı'nın iktidar olması şartıyla olacakmış o da. Zonguldak'ın en pahalı suyunu içiyoruz" diye tepki gösterdiler.

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