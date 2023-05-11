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ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında tank sistemlerine yönelik sözleşme imzalandı

ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında tank sistemlerine yönelik sözleşme imzalandı

ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında bugün tank sistemlerine yönelik 197 milyon 461 bin 309 avro ve 1 milyar 396 milyon 82 bin 556 TL tutarında bir sözleşme imzalandı.

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ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında tank sistemlerine yönelik 11 Mayıs 2023 tarihinde, toplam bedeli 197 milyon 461 bin 309 avro ve 1 milyar 396 milyon 82 bin 556 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2027 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

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