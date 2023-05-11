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Ülkeyi şoke eden silahlı saldırı! Mercedes fabrikasında Türk işçiler öldü

Ülkeyi şoke eden silahlı saldırı! Mercedes fabrikasında Türk işçiler öldü

ALMANYA'nın Sindelfingen şehrindeki Mercedes firmasına ait fabrikada silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç olayda iki Türk işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yerel kaynaklar, Türk kökenli saldırgan ile öldürülen işçilerin arasında daha önce tartışma yaşandığını öne sürdü. Polisin, 53 yaşındaki saldırganı gözaltına aldığı ve sorgulamak üzere emniyete götürdüğü ifade edildi.

Emniyetten ve resmi makamlardan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

"Bizi dehşete düşürdü"

Mercedes Basın Sözcüsü Johannes Leifert, Alman medyasına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sabah Sindelfingen'den gelen trajik haber, bizi derinden sarstı ve dehşete düşürdü. Düşüncelerimiz ölenler, yakınları ve olay yerindeki tüm meslektaşlarımızla birlikte. 2 kişinin hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Bir kişi ise polis tarafından gözaltında tutulmaktadır."

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