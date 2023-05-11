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BİM Anneler Günü kataloğu yayınlandı: Özel hediyelik ürünler uygun fiyata 12 Mayıs'ta satışta!

BİM Anneler Günü kataloğu yayınlandı: Özel hediyelik ürünler uygun fiyata 12 Mayıs'ta satışta!

BİM'de bu hafta neler var? sorusunun yanıtı uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Anneler Günü'ne kısa bir süre kala birçok üründe özel fiyat imkanı sunan zincir marketin 12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu kapsamda annelere özel hediyelik ürün seçenekleri geliyor. BİM markete uğrayanlar hediyesini hesaplı fiyata alacak. İşte 12 Mayıs BİM Anneler Günü aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi haberimizde...

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Zincir market BİM her hafta salı ve cuma günleri yayınladığı aktüel ürün kataloğu ile hem dikkat çekmeye hem de müşterilerine birçok üründe indirim avantajı sağlamaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler kataloğu Anneler Günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından inceleniyor. BİM'de Anneler Günü öncesi hamur makinesi, tava çeşitleri, düdüklü tencere seti, stantlı porselen fincan seti ve robot süpürge gibi ürün raflarda yerini alacak. İşte 12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu özel ürünlerde indirimli fiyatlar haberimizde... 

Kataloğun ilk sayfasında robot süpürge, smart tv, katlanabilir scooter, cep telefonu, saç sakal düzeltme makinesi, üçgen zigon sehpa, katlanabilir ışıklı baston ve ve boya çeşitleri gibi ürünler bulunuyor. İşte 12 Mayıs 2023 Cuma BİM aktüel ürünler ve fiyat listesi... 

BİM aktüel ürünler kataloğu

*50' UHD Smart TV 10.999 TL

*Katlanabilir Scooter 5.999 TL

*4GB/64GB Cep Telefonu 2.499 TL

*Üçgen Zigon Sehpa Seti 279 TL

*Tavan Boyası 10 Kg 259 TL

*İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 199 TL

*Katlanabilir Işıklı Baston 169 TL

*Saç Sakal Düzeltme Makinası 159 TL

*Akım Korumalı Priz 134,50 TL

*Çift Kanat Sineklik  27 TL

*Tek Kanat Sineklik 15,75 TL

*Siyah Cam Ankastre Set 3.999 TL

*32' Android Led TV 2.799 TL

*Dijital Yağsız Fritöz 5.5 Litre 2.099 TL

*Yağsız Fritöz 5.5 Litre 1.799 TL

*Blender Seti 449 TL

*Saklama Kabı 149 TL

*Pratik Şarjlı Mini Rondo 129 TL

*Desenli Bambu Kesme Tahtası 99 TL

*Çok Amaçlı Organizer 89 TL

*Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 89 TL

*Baharatlık 290 cc 24,50 TL

*Dikdörtgen Akasya Sunum Tabağı 69 TL

*Yuvarlak Akasya Sunum Tabağı 69 TL

*Oval Akasya Sunum Tabağı 69 TL

*Büyük Kalanchoe 25 TL

*Haworthia Kaktüs 19,50 TL

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