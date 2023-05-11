Borsada 'Muharrem İnce' yükselişi! Resmen tavan yaptı

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi üzerine Borsa İstanbul'da başta bankacılık olmak üzere hisselerde sert yükselişler görüldü.Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklaması sonrasında Borsa İstanbul’da sert yükseliş görüldü.
Son iki gündür seçimin ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu’nun zaferiyle bitebileceği beklentisindeki artışla birlikte yükselen bankacılık hisseleri, İnce’nin kararı sonrasında yüzde 10’luk tavana yaklaştı.
İnce’nin kararı sonrasında BIST 100 endeksinde de yükseliş yüzde 6’yı aştı.
Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) de bugün 50 baz puanın üzerinde düşüşle 500 baz puanlık kritik eşiğin altına gerilemişti.