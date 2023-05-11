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Yurt dışı seçmenlerin oyları 5 kilitli odada korunuyor! 7/24 kapıda görevdeler

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Yurt dışı seçmenlerin oyları 5 kilitli odada korunuyor! 7/24 kapıda görevdeler

14 Mayıs seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar, ATO Congresium'da 5 kilidi bulunan bir odada sıkı güvenlik önlemleri altında saklanıyor. Bu oylar, 14 Mayıs günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla eş zamanlı açılacak.

Yurt dışı seçmenlerin oyları 5 kilitli odada korunuyor! 7/24 kapıda görevdeler

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar, ATO Congresium'da kapısında asma kilitlerin bulunduğu bölümde muhafaza altına alındı.

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Yurt dışı seçmenlerin oyları 5 kilitli odada korunuyor! 7/24 kapıda görevdeler

Kilitlerden birinin anahtarı YSK Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanında, diğer kilit anahtarları da AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin yer aldığı 4 siyasi partinin temsilcisinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor.

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Yurt dışı seçmenlerin oyları 5 kilitli odada korunuyor! 7/24 kapıda görevdeler

ATO Congresium'da ayrıca hem giriş kapıları hem de içeride, güvenlik görevlileri 7/24 görev yapıyor.

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Yurt dışı seçmenlerin oyları 5 kilitli odada korunuyor! 7/24 kapıda görevdeler
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