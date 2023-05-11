'Kadıköy'de oynarız' demişlerdi! İstanbulspor-Galatasaray maçının stadyumu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray'ın oynayacağı maçın stadyumu belli oldu.

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İstanbulspor, Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olmasından dolayı Galatasaray ile oynayacağı maça yer arıyordu.

Süper Lig'de iki takım arasında oynanacak maç için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da stadyumları gündeme gelmişti. TFF'den Vodafone Park'ı isteyen İstanbulspor'a ret yanıtı verilmişti.

İstanbulspor Asbaşkanı Tekin Aksan "bizim için stat fark etmez" demiş ve "İzin verseler Kadıköy'de de oynarız" diye konuşmuştu.

Son gelişmeye göre, mücadelenin oynanacağı stadyum belirlendi. İstanbulspor-Galatasaray maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak. Mücadele 16 Mayıs günü saat 20:00'de başlayacak.