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Muharrem İnce adaylıktan çekildi oy pusulaları değişecek mi?

Muharrem İnce adaylıktan çekildi oy pusulaları değişecek mi?

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adaylarının yer aldığı oy pusulası gündeme geldi. 4 adayın fotoğraflarının yer aldığı oy pusulaları değişecek mi? İşte cevabı

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Oy pusulasında değişiklik olacak mı?

Giriş: 11.05.2023 - 14:29Güncelleme: 11.05.2023 - 14:29
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonrası oy pusulasında herhangi bir değişiklik olmayacak. İnce'nin aldığı oylar ise geçersiz sayılmayacak


HABERTURK.COM
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildi. İnce'nin bu kararı sonrası oy pusulasında değişiklik yaşanmayacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adaylarının yer aldığı oy pusulası gündeme geldi.

Muharrem İnce pusulalarda yer alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasında seçimlerden çekilen Muharrem İnce de yer alacak.

Aldığı oylar geçersiz sayılmayacak ama...

İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası, oy pusulasında herhangi bir değişiklik olmayacak. İnce'nin aldığı oylar geçersiz sayılmayacak. İnce'nin ikinci tura kalması durumunda, 3'üncü olan aday ikinci tura kalmış kabul edilecek.

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