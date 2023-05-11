Muharrem İnce adaylıktan çekildi! AK Parti'den ilk yorum

Seçime 3 gün kala siyaset gündeminde bomba gelişmeler yaşanıyor. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin ilk AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Partili Birinci "FETÖ’nün Atatürkçülere 2. Kaset operasyonu.” yorumunda bulundu.Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini duyurdu. İnce'nin bu kararı gündemi salladı.
İnce'nin çekilmesine yönelik AK Parti'den ilk açıklama Mücahit Birinci'den geldi.Birinci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kılıçdaroğlu’nu kaset kumpasıyla CHP Genel Başkanı yapan FETÖ ve küresel çete idi... Aynı çete, bugün, Muharrem İnce’ye kaset kumpası kurup Kılıçdaroğlu’na yine alan açıyor. FETÖ’nün Atatürkçülere 2. Kaset operasyonu.” dedi.
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