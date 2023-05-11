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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 43,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 70,8 milyon dolarlık DİBS sattı

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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 43,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Mayıs haftasında net 43,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 70,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Nisan itibarıyla 23 milyar 746,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Mayıs'ta 22 milyar 501,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 1 milyar 97,4 milyon dolardan 1 milyar 46,3 milyon dolara, Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) stokları da 71,8 milyon dolardan 71,6 milyon dolara indi.

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