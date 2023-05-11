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Muharrem İnce adaylıktan çekildi; CHP'li Gürsel Tekin'den 'fotoğraflı' paylaşım geldi

Muharrem İnce adaylıktan çekildi; CHP'li Gürsel Tekin'den 'fotoğraflı' paylaşım geldi

Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladıktan hemen sonra CHP'li Gürsel Tekin'in sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Tekin, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin birlikte olduğu fotoğrafa "Sayın Muharrem İnce Halil İbrahim Sofrası’na hoşgeldiniz. Her şey Türkiye için" diye yazdı.

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CHP'li Gürsel Tekin, seçime 3 gün kala Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, "Halil İbrahim Sofrası’na hoşgeldiniz" diye seslendi. 

Tekin Twitter hesabından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İnce'nin fotoğrafını paylaşarak, "Sayın Muharrem İnce Halil İbrahim Sofrası’na hoşgeldiniz. Her şey Türkiye için" ifadesini kullandı. 

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