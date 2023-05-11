Laz Kızı gerçekte kim oynuyor, adı nedir? Laz Kızı hikayesi kitapta nasıl?

Camdaki Kız dizisinde beklenen oldu ve Laz Kızı karakteri diziye girdi. Laz Kızı'na dizide şarkıcı Alya Şahinler hayat verecek. Daha önce Rising Star yarışmasına katılan şarkıcı Alya 33 yaşında. Peki Alya kimdir, aslen nereli? Şarkıcı Alya şarkları neler?

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Merakla beklenen karakter Laz Kızı, Camdaki Kız kadrosuna girdi. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde şarkıcı Alya Şahinler ilk sınavını verecek. Seyirci Laz Kızı ile tanışacak. Laz Kızı karakterine şarkıcı Alya Şahinler hayat verecek. Daha önce sahnelerde çok gördüğümüz Alya Şahinler'i ilk kez televizyon ekranlarında oyunculuk yaparken göreceğiz.

Peki Laz Kızı'na hayat verecek olan şarkıcı Alya Şahinler kimdir, kaç yaşında, daha önce dizilerde rol aldı?

Alya Şahinler, 13 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Alya'nın müzikle olan bağı çocukluk yıllarına dayanmaktadır. Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan Alya, flüt eğitimi sırasında Avrupa’da ve Türkiye’de dereceler elde etti.

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nden mezun olan başarılı şarkıcı ülkemizde ilk kez katıldığı Rising Star isimli şarkı yarışması ile tanınmıştır. Katıldığı yarışmada jüri koltuğunda Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Demet Akalın ve Fuat Güner oturmakta idi, yarışmadan %92 oy alarak rekor oya ulaşmıştı.

Klasik Müzik üzerine flüt eğitimi de alan Alya Şahinler, Avrupa’da bir çok derece elde etmiş, ardından tekrar Türkiye’ye dönmüştür. 2 sene opera okumuş, bir dönem sesi ile ilgili problem yaşamış ve ABD’ye gitmiştir. Amerika’da İngilizce eğitimi almış, diğer bir yandan ilgisini çeken ve etkisi altında kaldığı Los Angeles Film Akademisi’nde Ses mühendisliği ve müzik prodüktörlüğü üzerine burslu eğitim de alarak kendisini geliştirmiştir.