Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ilk çeyrekte yıllık 13,5 milyar dolara ulaştı

Türkiye'ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) tutarı, bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış göstererek, 2,311 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık toplam UDY tutarı 13,527 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 mart ayına ait Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) tutarını açıkladı. Buna göre, 2023 yılının ilk 3 ayında Türkiye’ye gelen UDY tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla, 2,311 milyar dolara ulaştı. Böylece, son 12 aylık toplam UDY tutarı 13,527 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

2023 yılının ilk çeyrek UDY verilerine göre, Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ilk 5 ülke sırasıyla Hollanda, Fransa, Almanya, İrlanda ve Luxemburg oldu.

Sektörel kırılıma bakıldığında aynı dönemde, imalat sanayi yüzde 57’lik pay ile en fazla UDY çeken sektör olurken, toptan/perakende ticaret yüzde 24 ile ikinci, finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 4’lük pay ile üçüncü sırada yer aldı.

"Yatırım ortamının, uluslararası yatırımcıların gözdesi olmaya devam ettiğinin göstergesidir"

Açıklamada UYD rakamlarıyla ilgili değerlendirmesine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Bu rakamlar, dünya genelinde yaşanan durgunluğa rağmen, Türkiye’nin yatırım ortamının, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar sayesinde, uluslararası yatırımcıların gözdesi olmaya devam ettiğinin göstergesidir. OECD’nin Nisan 2023’te yayınladığı rapora göre dünyada UDY hareketleri 2022 yılında yüzde 24 oranında düşüş gösterdi.

Hatırlanacağı üzere 2022 yılında Türkiye 13 milyar dolar yatırım çekerken düşüş yüzde 6 ile sınırlı kalmıştı. Aynı raporda dünya geneli için finansal koşullarda sıkılaşma, jeopolitik riskler ve küresel resesyon tehditlerinin devamı öngörülerinde bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, böyle bir ortamda elde edilen bu rakamların, Türkiye özelinde pozitif trendin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımız Togg Teknoloji Kampüsü'nde batarya geliştirme ve üretim tesisinin temelini attı, önemli satın alma birleşme işlemleri duyuruldu, AR-GE ve mühendislik alanında yatırımlar açıklandı. Tüm bu gelişmeler uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin devam ettiğinin açık bir göstergesidir. Her zaman vurguladığımız gibi, Türkiye tüm yatırımcılar için bölgesel bir merkez haline geldi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda, bu konumunu güçlendirerek sürdürmeye devam edecek."