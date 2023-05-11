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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye çağrı! "Kırgınlıkları kenarı bırakalım, buyursun lütfen gelsin"

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye çağrı! "Kırgınlıkları kenarı bırakalım, buyursun lütfen gelsin"

Memlket Partisi lider Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından peş peşe açıklamalar geliyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin kararıyla ilgili ilk açıklama yaparken "Kırgınlıkları kenarı bırakalım, buyursun lütfen gelsin" diyerek çağrıda bulundu.

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Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi, CHP lideri ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu, İnce'nin kararı sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşıma imza atarak çağrıda bulundu. 

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" sözleriyle çağrıda bulundu.

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