Ukrayna'dan NATO'ya mesaj: NATO için Ukrayna'ya alternatif yok

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülkesinin NATO üyeliğinin Avrupa'nın güvenliği için şart olduğu mesajını verdi.

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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, özel bir kuruluşun girişimiyle Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda düzenlenen "Avrupa Savunma ve Güvenlik Zirvesi" etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.

Reznikov, şöyle konuştu:

"Birçok kişi Avrupa'da bu büyüklükteki savaşların artık mümkün olmadığına inanıyordu. Rus gazı karşılığında bazı Avrupa orduları silahsızlandırıldı. Savunma ihtiyaçları ortadan kaldırıldı. ABD, Avrupa'nın güvenliğine ana donör oldu. Aynı zamanda Avrupa, Moskova'ya kritik bağımlılık geliştirdi. Rusya ile savaşımız yerel bir çatışma değildir.

Aslında bu, bir medeniyetler çatışmasıdır ve sonuçları tüm dünyayı ilgilendirecektir. Eğer Rus saldırganlığı herhangi bir şekilde, bir dereceye kadar başarılı olursa emellerini güç kullanarak gerçekleştirmek isteyen her rejime güç verecektir. Bu nedenle, Ukrayna'nın zaferi Avrupa'nın çıkarlarınadır."

Reznikov, ülkesinin NATO üyeliğine ilişkin, "Avrupa değerlerini ve özgürlüklerini hedef alan askeri gücü, biz yok ediyoruz. Avrupa için barış ve güvenlik istiyorsanız biz ilerlemeliyiz. NATO için Ukrayna'ya alternatif yok. Baltık Denizi, bir NATO iç denizi olacak. Karadeniz'in de bir NATO denizi haline gelmesinden başka gerçek bir alternatif yok." değerlendirmesinde bulundu.