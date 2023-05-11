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Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, aslen nereli, yaşı kaç?

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, aslen nereli, yaşı kaç?

Seçime 3 gün kala açıklamaları ile dikkat çeken isimlerden biri de HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. Seçimlerde Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak edildi. Hizbullah terör örgütü değildir diyen Zekeriya Yapıcıoğlu aslen Batmanlı ve 57 yaşında. Peki Zekeriya Yapıcıoğlu eşi Nevin Yapıcıoğlu kimdir?

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. Seçime sadece günler kala açıklamaları ile dikkat çeken isimlerden biri de seçimlerde Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. Hizbullah terör örgütü değildir diyerek bir kesimin tepkisini çeken Zekeriya Yapıcıoğlu aslen Batmanlı ve 57 yaşında. Peki 5 çocuk babası olan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun eşi Nevin Yapıcıoğlu kimdir?

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir?

Zekeriya Yapıcıoğlu 1966 yılında Batman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hüda Par'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi. Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, ilde oyların %3,2'sini (22.923 oy) aldı ve vekil seçilemedi Hür Dava Partisinin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongre'de Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden genel başkanlığına seçildi.

Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti

2 Haziran 2021 tarihinde partisinin (HÜDA PAR) 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığına seçildi.

Zekeriya Yapıcıoğlu evli mi?

Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Hizbullah açıklamaları

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 6 yaşındaki çocuğun istismarına onay veren açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, “Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk. Bazıları 15 yaşındadır ama olgun gösterir… Bence kişi kendisini hazır hissediyor, ailesinin onayı varsa daha erken yaşta evlenebilir” demişti.

Yapıcıoğlu daha önce "Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil" demişti.

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