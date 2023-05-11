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İtalya'da suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik baskınlarda 61 kişi yakalandı

İtalya'da suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik baskınlarda 61 kişi yakalandı

İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden "Ndrangheta"ya yönelik operasyonlarda 61 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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BBC'nin haberine göre, İtalya'nın 7 ayrı bölgesinde Ndrangheta'ya yönelik operasyonlara 500'den fazla polis katıldı.

Ndrangheta'nın 167 üyesinin arandığı operasyonlarda, "dolandırıcılık", "uyuşturucu kaçakçılığı", "hükümete sızma" ve "yerel çiftçileri haraca bağlama" suçlarını işlediğinden şüphelenilen 61 kişi gözaltına alındı.

Örgüte yönelik 3 Mayıs'ta Avrupa çapında düzenlenen bir dizi koordine baskında da 108 kişi tutuklanmıştı.

10 ülkenin katıldığı operasyonlarda, örgütün Avrupa'da değeri 25 milyon avroyu bulan mal varlıklarına el konulmuştu.

Kod adı "Eureka" olan operasyon, "Bugüne kadar Güney İtalya merkezli Ndrangheta mafya grubunu hedef alan en büyük uluslararası polis operasyonu" olarak nitelendirilmişti.

Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarlarda kokain kaçırıldığına inanılıyor

İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak bilinen Ndrangheta'nın, çoğunlukla Belçika ve Hollanda'daki büyük ticari konteyner limanlarını kullanarak Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarlarda kokain kaçırdığına inanılıyor.

Müfettişlere göre, grubun kara para aklama ağı esas olarak Almanya, Belçika ve Portekiz'de faaliyet gösteriyor ve çeşitli ülkelerde restoranlara ve gayrimenkullere yatırım yapıyordu.

Örgütün, dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, devlete sızma ve genellikle tarımla uğraşan yerel halka şantaj gibi çeşitli suçlar işlediği aktarılıyor.

Ndrangheta'nın lideri olduğu iddia edilen Pasquale Bonavota ise geçen ay ülkenin kuzeyindeki Cenova şehrinde bir katedralde yakalanmıştı.

Şimdiye kadar örgüte üye yüzlerce kişi ve bunlardan rüşvet alarak iş yapan memurlar hapse atılırken, örgütü yöneten Mancuso ailesiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen yüzlercesinin de yargılanması devam ediyor.

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