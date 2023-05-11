Muharrem İnce adaylıktan çekildi İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi açıkladı! Oylar geçersiz mi sayılacak?

İYİ Parti YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, cumhurbaşkanı adaylarından birinin çekilmesi durumunda oy pusulasının değiştirilmeyeceğini ve adayın aldığı oyların geçersiz sayılmayacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne üç gün kala, cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce, "adaylıktan çekildiğini" açıkladı. İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Adaylardan birisi çekilirse ne olur?" sorusuna yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Öztürk şunları kaydetti:

*Oy pusulası değiştirilmez.

*Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz.

*Çekilen adayın %50+1 alması durumunda ise 2. Turda 2. Aday Ve 3. Aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir.