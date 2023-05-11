BIST 4.817
DOLAR 19,56
EURO 21,40
ALTIN 1.276,53
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da iskelede yürürken fenalaşan turist öldü

Antalya'da iskelede yürürken fenalaşan turist öldü

- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Abone ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı otelin plajındaki iskelede fenalaşan Rus turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Evgeni Shetakov (43) iskelede yürüdüğü sırada fenalaştı.

Yere düşen Shetakov, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Rus turistin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, olay anı otelin plajındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, Rus turistin iskelede yürürken bir anda fenalaşarak yere düşmesi ve çevredekilerin turistin yardımına koşması yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP Lideri Devlet Bahçeli Ordu'da; "Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına yakayı kaptırdı"
MHP Lideri Devlet Bahçeli Ordu'da; "Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına yakayı kaptırdı"
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Kostas Sloukas
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Kostas Sloukas
Zirve sonrası MSB'den tahıl koridoru açıklaması! "Taraflarca mutabık kalındı"
Zirve sonrası MSB'den tahıl koridoru açıklaması! "Taraflarca mutabık kalındı"
Ukrayna'dan NATO'ya mesaj: NATO için Ukrayna'ya alternatif yok
Ukrayna'dan NATO'ya mesaj: NATO için Ukrayna'ya alternatif yok
Çalışanların yüzde 67'si başka şehre göç etmeyi istiyor
Çalışanların yüzde 67'si başka şehre göç etmeyi istiyor
İtalya'da suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik baskınlarda 61 kişi yakalandı
İtalya'da suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik baskınlarda 61 kişi yakalandı
Muharrem İnce adaylıktan çekildi İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi açıkladı! Oylar geçersiz mi sayılacak?
Muharrem İnce adaylıktan çekildi İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi açıkladı! Oylar geçersiz mi sayılacak?
Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, aslen nereli, yaşı kaç?
Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, aslen nereli, yaşı kaç?
Rusya’da Google’a 3 milyon ruble para cezası verildi
Rusya’da Google’a 3 milyon ruble para cezası verildi
DP Genel Başkanı Uysal'dan Muharrem İnce açıklaması
DP Genel Başkanı Uysal'dan Muharrem İnce açıklaması
Memleket Partisi'nden çarpıcı açıklama: "Bir oy Memleket'e, bir oy Reis'e"
Memleket Partisi'nden çarpıcı açıklama: "Bir oy Memleket'e, bir oy Reis'e"
Memur-Sen'den Erdoğan'ın 'en düşük memur maşı 22 bin lira olacak' açıklamasıyla ilgili değerlendirme
Memur-Sen'den Erdoğan'ın 'en düşük memur maşı 22 bin lira olacak' açıklamasıyla ilgili değerlendirme