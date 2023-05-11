THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Kostas Sloukas

Memleket Partisi'nden çarpıcı açıklama: "Bir oy Memleket'e, bir oy Reis'e"

Memur-Sen'den Erdoğan'ın 'en düşük memur maşı 22 bin lira olacak' açıklamasıyla ilgili değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda ve konut için seçimi işaret etti! "Üzerine çok farklı gideceğiz" diyerek net mesaj verdi!