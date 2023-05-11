BIST 4.834
DOLAR 19,55
EURO 21,42
ALTIN 1.278,27
HABER /  SPOR

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Kostas Sloukas

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Kostas Sloukas

Yunanistan ekibi Olympiakos'un oyun kurucusu Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi play-off'larında 5. maçların en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Abone ol

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final serisi 5. karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Yunan basketbolcu, takımının 84-72 galip geldiği ve seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldiği Fenerbahçe Beko maçında 22 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmayla oynadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'dan NATO'ya mesaj: NATO için Ukrayna'ya alternatif yok
Ukrayna'dan NATO'ya mesaj: NATO için Ukrayna'ya alternatif yok
Çalışanların yüzde 67'si başka şehre göç etmeyi istiyor
Çalışanların yüzde 67'si başka şehre göç etmeyi istiyor
İtalya'da suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik baskınlarda 61 kişi yakalandı
İtalya'da suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik baskınlarda 61 kişi yakalandı
Muharrem İnce adaylıktan çekildi İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi açıkladı! Oylar geçersiz mi sayılacak?
Muharrem İnce adaylıktan çekildi İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi açıkladı! Oylar geçersiz mi sayılacak?
Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, aslen nereli, yaşı kaç?
Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, aslen nereli, yaşı kaç?
Rusya’da Google’a 3 milyon ruble para cezası verildi
Rusya’da Google’a 3 milyon ruble para cezası verildi
DP Genel Başkanı Uysal'dan Muharrem İnce açıklaması
DP Genel Başkanı Uysal'dan Muharrem İnce açıklaması
Memleket Partisi'nden çarpıcı açıklama: "Bir oy Memleket'e, bir oy Reis'e"
Memleket Partisi'nden çarpıcı açıklama: "Bir oy Memleket'e, bir oy Reis'e"
Memur-Sen'den Erdoğan'ın 'en düşük memur maşı 22 bin lira olacak' açıklamasıyla ilgili değerlendirme
Memur-Sen'den Erdoğan'ın 'en düşük memur maşı 22 bin lira olacak' açıklamasıyla ilgili değerlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda ve konut için seçimi işaret etti! "Üzerine çok farklı gideceğiz" diyerek net mesaj verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda ve konut için seçimi işaret etti! "Üzerine çok farklı gideceğiz" diyerek net mesaj verdi!
Hasta seçmenler 14 Mayıs'ta hasta nakil araçları ve ambulanslarla sandıklara götürülecek
Hasta seçmenler 14 Mayıs'ta hasta nakil araçları ve ambulanslarla sandıklara götürülecek
Sinan Oğan adaylıktan çekiliyor iddiası! İsmail Saymaz duyurdu
Sinan Oğan adaylıktan çekiliyor iddiası! İsmail Saymaz duyurdu