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MHP Lideri Devlet Bahçeli Ordu'da; "Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına yakayı kaptırdı"

MHP Lideri Devlet Bahçeli Ordu'da; "Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına yakayı kaptırdı"

ORDU'da düzenlediği mitingde konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinde, "Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu kukla adayıdır, paravan adayıdır. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına yakayı kaptırmıştır. Aziz Atatürk'ün kurduğu parti HDP ile tek yumurta ikizlerine dönüşmüştür" dedi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçimlere sayılı günler kala meydanlardaki hareketlilik sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" Ordu mitinginde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

-Aziz vatandaşlarım muhterem Ordulular, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ordu'da hayat mücadelesi veren tüm vatandaşlarımızı bağrıma basıyorum. Üç gün sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ülkemize hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini diliyorum.

"Sarsılmaz bir duruş sergileyeceğiz"

- Türk milleti sandığın başında Türkiye'nin gelecek yüz yılını oylayacaktır. İnanıyorum ki Ordu gerekeni yapacaktır, Karadeniz şahlanacaktır. 14 Mayıs'ı karalamak için karanlık güçler, namussuz montajcılar iş başındadır. Ancak hangi iftirayı atsalar boşuna. Türk milletinin zaferini önleyemeyeceklerdir. Kaos arzulayanlara karşı sarsılmaz bir duruş sergileyeceğiz.

-14 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekiline hazır mısınız, sandığa gidecek misiniz, Ordu milletvekillerimizi destekleyecek misiniz, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'ı destekleyecek miyiz? Ordulu kardeşlerimiz sıra sizde.

"Kukla adayıdır"

-Çağrımız Türk tarihinin, kutlu ceddimizin, Cumhur ittifakının, şehit yavrularımızın çağrısıdır. Çağrımız istikbale doğru kenetlenme ve tek nefes halinde yürüme çağrısıdır. MHP ve Cumhur ittifakı ülkemizin bağımsızlığı için geçmişten daha önemli bir görevi üstlenmiştir. Milli gelecek projelerimizi, egemen güçlerin inisiyatifine teslim etmek isteyenler ayan beyan ortadadır. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu kukla adayıdır, paravan adayıdır.

-Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına yakayı kaptırmıştır. Aziz Atatürk'ün kurduğu parti HDP ile tek yumurta ikizlerine dönüşmüştür. İBB Başkanının yol açtığı provokasyonun ardından FETÖ'cüler çıkmıştır. Ordu'da CHP'ye oy vermiş kardeşlerimize sesleniyorum. Gelin Atatürk'ün emanetlerine birlikte sahip çıkalım.

"Terör belasından kurtulacağız"

- Yaşanan provokasyonların iç yüzüne bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun her fırsatı ganimet olarak gördüğü ortadadır. Gabar'da bulunan petrol zillet ittifakının uykularını kaçırmaktadır. Karadeniz'den çıkan doğalgaz zillet ittifakını rahatsız etmektedir. Terör neredeyse hedefimiz orası olacaktır. Cumhuriyetin yeni yüzyılında Allah'ın izniyle terör belasından kurtulacağız. Egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız. Kılıçdaroğlu 6 Mayıs'ta her hakkı teslim edeceğini söyledi.

-Kılıçdaroğlu haklarını teslim edeceğin kimlerdir? Türkiye'de hakkı hukuku yenilen kimse yoktur. Hukukun üstünlüğü de hakimdir. Hak ve hukukun konusu teröristler midir. Terörist Demirtaş'ı serbest bırakmak hangi hukukun gereğidir? Türkiye'de bölücülerin değil milletin hukuku geçerlidir. İYİ Parti de aynı melanet yolun yolcusudur.

-Bunların alayı istikametini kaybetmiştir. İlk kez oy verecek genç kardeşlerim, varlığımızı, müdafaamızı birlikte verelim. 5 milyonun üzerinde gencimiz ilk defa oy verecektir. Karadeniz'in incisi Ordu, zillete prim vermez. Soruyorum sizlere Milliyetçi Hareket Partisi'ne 'evet' mi, Cumhur ittifakına 'evet' mi, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'a 'evet' mi?

"Her şeyden önce Türkiye"

-Biz önce ülkem sonra partim ve ben anlayışına sahibiz. Diyorum ki devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşarız. Devletin gücü, milletin ferasetiyle hep birlikte sorunları aşarız. Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz. Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz, terör örgütlerine, emperyalistlerin oyunlarına karşı beraber miyiz?

-Terörizm sınırları değiştirmenin bahanesidir. Terörizm hedef ülkelerin iç işlerine karışmanın ve zaman içinde de ele geçirmek olarak değerlendirilmektedir. Bu maskenin adı 'Yeni dünya düzenidir'. Buna karşı olan liderler istenmemektedir. The Economist dergisi, 'Erdoğan gitmelidir' demektedir. Kullanılmaya müsait Kılıçdaroğlu da desteklenmektedir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bunlar diş geçiremezler baş eğdiremezler.

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