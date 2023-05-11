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Kılıçdaroğlu Sivas mitinginde patladı: Allah bin belasını versin

Kılıçdaroğlu Sivas mitinginde patladı: Allah bin belasını versin

Terör örgütü elebaşları ve HDP'nin seçimlerde destek verdiği Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütleriyle işbirliği suçlamasına tepki gösterdi. Sivas mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu, "Teröre destek verenin de teröristin yanında duranın da seyyar mahkemeler kuranların da Allah bin belasını versin." dedi.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu. 

Cumhur İttifakı'nın terör örgütleriyle işbirliği içinde olmakla suçladığı Kılıçdaroğlu, iddialara ateş püskürdü.

"Gizli kapaklı bir şey olmayacak. Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok terör örgütleri, yok işbirliği, açık ve net söylüyorum. Terör bir insanlık suçudur. Nereden gelirse gelsin hep beraber mücadele etmek zorundayız. Teröre destek verenin de teröristin yanında duranın da seyyar mahkemeler kuranların da Allah bin belasını versin."

Kökten milliyetçi olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bizim milliyetçiliğimiz onlarınkine benzemez. Onlarınki mevsimlik milliyetçilik." değerlendirmesinde bulundu.

Sinan Ateş cinayeti ve Muhsin Yazıcıoğlu davası sözü

Kemal Kılıçdaroğlu, devlette 27,5 yıl çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her zaman her yerde dürüst görev yapmaya özen gösterdim. Hiç kimsenin hakkını, hukukunu ihmal etmemeye özen gösterdim. Herkese yardımcı olmak gibi geleneksel bir aile yapısından geliyoruz. Sinan Ateş'in katillerini unutmadık. Kulaklarından yakalayacağım, yargıya teslim edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu geldi, 'babamın hakkını, hukukunu savun' dedi. Ona da söz verdim. O olayı da bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağım ve bu millete bilgi vereceğim.

Sivas Demir Çelik fabrikası kamulaştırılacak

Sivas'ın güzel bir kent olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Benim size sözüm var, göreceksiniz Sivas Demir Çelik Fabrikası'nı kamulaştıracağım, binlerce işçi orada çalışacak. Bay Kemal 6 ay içinde o fabrikayı kamulaştıracak ve Sivaslılara tahsis edilecek." diye konuştu.

Taşeron işçilerin tamamına kadro vereceklerini vadeden Kılıçdaroğlu, köy okullarını yeniden açacaklarını, bütün köylerde öğretmen olacağını, 100 bin öğretmenin atamasını gerçekleştireceklerini ve taşımalı eğitime son vereceklerini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlara aile destekleri sigortasını getireceklerini, geliri olmayan ve geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelere devletin yardım yapacağını anlattı.

20 bin sosyal hizmet uzmanı atayacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sizin evinize gelecekler, ev kiralık mı. değil mi? Engelli var mı, yok mu? Hanede kaç çocuk var? Yaşlı var mı, yok mu? Geliriniz var mı, yok mu? Gelirinizin ana kaynağı nedir? Bunlara bakacaklar ve size belli bir rakam belirleyecekler. O rakamı asgari ücretin altında olmamak kaydıyla kadının banka hesabına her ay düzenli yatıracaklar." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, huzuru, bereketi ve birlikte yaşama sevincini getireceğine işaret ederek, köylere ziraat mühendisleri, ziraat teknisyenleri ve veteriner hekimler atayacaklarını bildirdi.

Suriyelileri ve Afganları en geç iki yıl içinde kendi ülkelerine göndereceklerine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir göçmen deposu olmayacağını vurguladı.

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